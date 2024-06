Desde hace 29 años la banda regiomontana de ska Inspector le canta al amor y al dolor, y es el estilo que lo llevará por vez primera a la imponente Arena CDMX.

Jesús Arriaga, Big Javi y Homero Ontiveros, integrantes de la agrupación, coincidieron en que su forma de ver la música no siempre fue bien vista porque no era contestataria. “Nosotros fuimos por canciones con sentimientos, no contestatario. Así logramos que el ska no solo fuera para un nicho, sino que abriera brecha”, comentó Arriaga.

Por su parte, Ontiveros añadió: “Los primeros que van adelante reciben juicios, críticas y también elogios”. Big Javy agregó que ahora sus rolas llegaron a padres, hijos y nietos, y ya hasta se sienten “Chabelos”.