María León dejó con la boca abierta a sus más de dos millones de seguidores en Instagram, donde publicó una reflexión sobre su cuerpo que acompañó con una sexy fotografía en la que aparece en lencería, de espaldas, frente al espejo.

La cantante de 36 años, que practica pole dance, reflexionó sobre la importancia de su cuerpo y sobre los cuidados que debe darle; le escribió una carta de amor propio: “Querido cuerpo: Ya sé que te tengo todo adolorido pero quiero darte las gracias porque me permites volar; me sanas el alma, y me demuestras que puedes ir más allá de la mente. Aguantas mis desveladas, malpasadas, mezcaleadas y los golpes del camino, y me regalas los momentos mas exquisitos de la vida: comer, cantar, sentir, amar, bailar… Prometo cuidarte más; apapacharte, descansarte, darte tiempo para sanar, y quedarme solo donde te amen bonito”. María León acompañó su publicación con una instantánea en la que luce su espectacular figura en lencería.

Famosas como Galilea Montijo, Gretell Valdés y Sherlyny halagaron su belleza y disciplina de la exvocalista de Playa Limbo, quien promueve es estilo de vida saludable con ejercicio y buena alimentación.

Los seguidores de la cantante se muestran admirados por el físico de la intérprete de Divina maldición, quien ha confesado que cuida mucho su alimentación de lunes a viernes, y el fin de semana sí se consiente con tortas, tacos y postres, eso sí, beganos.

Dieta de María León

La artista no perdona el postre, lo administra de acuerdo a la cantidad de ejercicio que vaya a hacer durante el día, así lo contó en entrevista con el programa Venga la alegría, donde platicó que mucha de su dieta se basa en vegetales.