Tras darse a conocer la relación entre Verónica del Castillo y René de la Parra, exnovio de la actriz Alma Cero, las críticas por parte del público no se han hecho esperar, pues muchos no ven con buenos ojos que la conductora ahora esté de novia con quien fuera pareja de su amiga.

Incluso, han llegado a comparar a la hermana de Kate del Castillo con la polémica Karla Panini; sin embargo, ella no se ha quedado callada. Verónica aseguró que ha tomado los comentarios negativos con humor, pero eso sí, dejó muy claro que ella no le quitó nada a nadie:

“Yo no entro en esa categoría, Yo me lo gané con el poder de la atracción, de la intención. Vean mis entrevistas y vean las de ella (Alma), no entiendo dónde está la controversia”.