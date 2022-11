“El flamenco es una expresión híbrida: la cara la da el baile, pero está sostenida por la música, que es el cante y la guitarra; el flamenco se mueve en estas dimensiones. A diferencia de otras danzas que se pueden elaborar con música grabada o en silencio, esta necesita la música en vivo porque mucho del trabajo que se hace es a partir de la improvisación y del diálogo en el aquí y el ahora”, dice Ricardo Rubio, coreógrafo y director de la compañía Interflamenca que, en el marco del Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre), inicia un circuito dancístico en el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

Interflamenca tiene dos décadas de trayectoria y se caracteriza por explorar la forma en que el flamenco se ha integrado en México. “En este caso también llevamos palmas y flauta”, abunda Rubio sobre Puntales del cante, montaje que se presenta en la gira y que surgió de una investigación exhaustiva sobre los imaginarios femeninos. “Cuando hablamos de lo femenino en el flamenco, no solo hablamos de la mujer, sino de lo que nutre en el flamenco. O, en otras palabras, del cante. Una filia que yo tengo es el cante flamenco con todos sus imaginarios. Mi carrera creció cobijada por dos cantaoras, mi visión del flamenco es bailar para el cante”.

Existen dos vertientes, precisa: bailarle al cante y zapatear, “que es como responderle al cante. Yo siempre me he inclinado por el diálogo con la voz. El montaje sale de esta deuda que yo tenía con el cante, de hacerle un homenaje a la voz femenina. Eva, la cantaora, sostiene el cante de estas funciones. Lo veo como un paisaje sonoro a partir de los colores emocionales que tiene el flamenco a partir solo del cante”.

La primera función del circuito será el 19 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Foro Lirio de Villa Nicolás Romero, Estado de México. “Se trata de apoyar los espacios independientes y a los artistas que generalmente no pueden viajar. Para nosotros es valioso estar en contacto con gente en el Estado de México que no tiene acceso al flamenco. Es la oportunidad de conectar al nuevo público, que quizá no es asiduo, con un abanico de posibilidades. Quizá de allí nazca la pasión de un futuro bailaor”, refiere.

Las siguientes funciones serán el 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en el centro cultural Casa Fontana de Pachuca de Soto, Hidalgo; el 4 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural El Hormiguero, en la Ciudad de México, y una última presentación, donde se debatirán temas relacionados con este arte, el 9 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Ceart Querétaro en Santiago de Querétaro.