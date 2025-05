Rechaza a promotora del Axe Ceremonia

A más de un mes de la tragedia ocurrida en el Festival Axe Ceremonia, la herida sigue abierta para la escena musical de la Ciudad de México.

El recuerdo de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas —los dos fotoperiodistas que murieron tras el colapso de una estructura en el Parque Bicentenario— continúa generando indignación y actos de solidaridad.

El más reciente vino desde Reino Unido: la banda británica Los Campesinos! decidió cancelar el concierto que ofrecería este próximo 23 de mayo en la capital mexicana, tras enterarse de que Grupo ECO, promotores del evento, eran los mismos del festival donde ocurrió el accidente. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado que compartieron en sus redes sociales y en el que explicaron que, tras recibir decenas de mensajes de sus fans y colegas, comenzaron a replantearse su participación.

Los Campesinos! aseguraron que intentaron hablar con la empresa, pero al no recibir una respuesta clara (y ante el silencio que han guardado después de lo ocurrido), optaron por romper toda clase de relación laboral. “Varios nos comunicaron la incomodidad que sentían al vernos trabajar con dicha empresa. Intentamos entablar un diálogo para comprender mejor lo ocurrido, pero su respuesta fue lenta y, finalmente, insatisfactoria, dejándonos incapaces de trabajar con ellos de buena fe. Aún no han hecho ninguna declaración pública a más de cinco semanas del trágico accidente”, señalaron.

En un esfuerzo por no decepcionar a su público mexicano, los músicos buscaron trasladar su show a otro recinto; pero al final no lograron concretar nada. “Sabemos que muchos estarán decepcionados por esto, pero es importante tomar la decisión moral correcta”, expresaron. “Si no hubiéramos llegado a esta conclusión, no seríamos la banda que somos”.

Además de disculparse con sus seguidores, la agrupación prometió regresar a nuestro país en mejores circunstancias, unas que no atenten contra sus principios.