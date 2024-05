Las y los candidatos de la coalición Va X La CDMX denunciaron que Morena prepara un montaje para acusarlos de una supuesta compra de votos en varias alcaldías.

El equipo jurídico de esta alianza, conformada por el PAN, PRI y PRD, detalló que tiene evidencia clara de que el partido guinda, a través de las tarjetas del bienestar, hará trasferencias a muchas personas para comprarles el voto, entre dos mil y tres mil pesos, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

Al respecto, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno, apuntó que vienen los días de las mentiras y de los montajes del gobierno.

“Lo decimos porque ya nos lo advirtieron, nos dijeron: ‘ojo, pongan atención, van a querer hacerlo en estos días’, sobre todo en los días en los que nosotros ya no nos podemos pronunciar; entonces, le voy a pedir al equipo jurídico que esté muy pendiente”, sostuvo.

De igual forma, llamó a la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, a tomar cartas en este asunto y emitir las medidas cautelares correspondientes.

“Cada vez el nivel de desesperación crece y su violencia crece; lo que no vamos a dejar pasar es que este tipo de situaciones queden inadvertidas, y esperamos que el instituto emita las medidas cautelares que no emitió en los 90 días. Le hacemos un llamado a la consejera presidenta porque no sé si cuando señalamos que en este tema del Cártel Inmobiliario estaba su exesposo, pues eso haya afectado su trabajo imparcial que debería ser”, aseveró.