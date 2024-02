La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Leticia Chávez, reiteró su apoyo al aspirante de su partido a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, y criticó a la aspirante al mismo cargo, por parte de Morena, PT y PVEM, la diputada federal, Claudia Delgadillo, de quien aseguró “no tiene la capacidad” para gobernar la entidad tapatía.

Chávez Pérez, quien representa al distrito 14 de Guadalajara, recordó que Delgadillo es una expriista que se integró a Morena en 2018 y aseguró que al interior de la Cámara de Diputados ha desempeñado un papel “gris”, por lo que no ve en ella, las capacidades para gobernar un estado.

“Está más que nada por mantenerse en la política, no por convicciones, ahora que la tengo como compañera aquí en la Cámara, pues muy rara vez va al Congreso, se aparece muy poco, casi no sube a tribuna, entonces como que todo eso no ayuda mucho.

“¿Cuál va a ser su carta para para el gobierno de Jalisco, que un gobierno muy exigente? porque los jaliscienses, así somos, queremos gente de palabra, gente recia.

“Entonces como que a Claudia la he visto muy tibia, y no creo que le dé para más, las reacciones entre la gente acá en Jalisco no son muy buenas, de hecho casi ni suena ella”, declaró.

Al hacer un balance del trabajo legislativo en San Lázaro, en vísperas del inicio del último periodo ordinario de sesiones, Leticia Chávez, quien también integra la comisión de Educación, aseguró que Claudia Delgadillo ha sido una de las diputadas más improductivas en esta legislatura.