Duplicar aguinaldo provocará informalidad

La propuesta de aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días puede provocar un incremento de costos laborales e informalidad, según lo afirmaron organizaciones empresariales.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguró que de aprobarse la propuesta que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia habrá aumento de costos laborales adicionales al incremento del salario mínimo y como no muchas empresas podrán pagarlo puede subir la informalidad.

“Es necesario tener en cuenta que en este sexenio los ingresos de los trabajadores en general han aumentado por arriba de la inflación, y para quienes ganan el salario mínimo se han incrementado más del cien por ciento en términos reales, por lo que aumentar el aguinaldo a 30 días ocasionaría, además de mayores costos a las empresas, inflación, lo que afecta, sobre todo a los que tienen menores ingresos”, explicó.

Añadió que “incrementar los días de aguinaldo no es conveniente para conservar fuentes de trabajo formales, es decir, propiciaría más trabajo informal, y obviamente, los trabajos informales no tienen ningún tipo de prestaciones, ni Seguro Social, ni Infonavit, lo cual no es conveniente para las familias mexicanas”.

Recordó que en agosto del 2023 el diputado Manuel Baldenebro presentó una iniciativa similar y “sostenemos que una decisión de esa naturaleza afectaría, porque incide en costos de las empresas, que ya han sido bastante presionadas en sus costos de producción”.

Por su parte, el socio director de García Velázquez Abogados y miembro de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, Diego García, dijo que contrario a lo que ocurrió con la propuesta de Baldenebro, esta iniciativa “trae todo el impulso de Napoleón Gómez Urrutia” y no hay una diferencia sustancial de lo que se presentó en agosto del 2023, las dos proponen aumentar de 15 a 30 días y se conserva del 20 de diciembre como la fecha límite para otorgar el aguinaldo.