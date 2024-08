Familias de desaparecidos acampan en el Zócalo

“Tomamos la bandera, que es algo simbólico para todo México, porque estamos en guerra con el gobierno porque no nos quieren hacer caso de nuestros desaparecidos”, dijo Laura Sánchez, cuyo hijo desapareció el 25 de agosto de 2019.

Laura, junto con otros 10 padres y madres, acamparon desde este domingo en la base del asta de la bandera de México del Zócalo capitalino, en el Centro Histórico, para impedir que sea bajada y exigir una solución, que se traduce en ayuda económica y protección mientras busca a su hijo Miguel Ángel Hernández Sánchez.

Desaparecidos

Bajo el sol que azotó a la plancha del Zócalo, Gustavo Azuara Díaz, activista por las personas desaparecidas en México, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no ignorar a los mil 440 desaparecidos, entre los que se encuentra Fernando Hernández de la Cruz, hijo de Patricia de la Cruz.

“No nos dan ayuda, hay que ser más empáticos con el pueblo. Hay papás de muchachos desaparecidos y ellos son los que los van a buscar porque no tienen quién los ayude, queremos que nos den custodios para buscar a nuestros desaparecidos”, señaló de la Cruz.

Además, pidió medicinas, café, pan y baños portátiles para quedarse en el Zócalo capitalino o alguna ayuda para buscar a su hijo Fernando.

De acuerdo con la madre de Miguel Ángel, después de su desaparición, el hombre fue localizado en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Tamaulipas, y desde entonces no lo ha vuelto a ver.

“Yo quiero que el juez me ayude a buscarlo, porque ha sido la misma autoridad la que me lo ha ido desapareciendo. Quiero una respuesta ya, no me importa los días que tengamos que pasar aquí”, señaló la madre de unos 65 años.