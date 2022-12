Ratifica Rafael Espino compromiso con gobierno de 4T

Rafael Espino de la Peña, senador de Morena, dijo que su voto en contra del Plan B de la reforma electoral no es motivo para que renuncie a su bancada.

En entrevista en el noticiero “Por la mañana”, de Ciro Gómez Leyva, y tras la invitación del Grupo Plural para unirse a sus filas, Espino de la Peña argumentó que los integrantes de dicha bancada son sus amigos y merecen su respeto, pero no aceptará su propuesta.

“Esta decisión en particular (su voto en contra) no creo que sea una razón para yo renunciar a un movimiento (Morena) en el que he luchado tanto tiempo”, comentó.

Propósitos

El senador Espino dijo que por muchos años ha coincidido con los propósitos de la Cuarta Transformación y recordó que desde siempre ha acompañado al presidente de la República en sus recorridos.

“En particular este voto, con estas reformas electorales, no estoy de acuerdo con la propuesta, pero yo seguiré colaborando (con Morena)”, aseguró y expresó que la bancada guinda no le reclamó su voto.

“No he tenido presiones de ninguna índole, fue un voto a conciencia, un voto individual y para mí no pudo haber sido de otra forma”, añadió.