Moreno: continuará PRI defendiendo las libertades

“El PRI escucha y atiende a la gente”, comentó Alejandro Moreno. Cortesía

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) continuará en su defensa de la democracia, de las instituciones y de los derechos y libertades que durante décadas construyeron los mexicanos, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.

Al tomar protesta a Olivio López Mújica y Lore Mendoza Gómez como Presidente y Secretaria General del PRI de Morelia, expresó que “nos atacan, nos calumnian, porque somos opositores, porque levantamos la voz, y porque votamos en contra de la reforma eléctrica, de la Guardia Nacional y de la reforma electoral que destruía la democracia”.

El dirigente nacional del tricolor señaló que “los actuales son los tiempos más difíciles y complicados para hacer política”, porque México tiene un gobierno que quiere destruir la democracia, las instituciones “y no lo vamos a permitir”.

El presidente Alejandro Moreno advirtió que hoy el país no tiene rumbo ni destino, como lo muestran los más de 140 mil homicidios registrados en lo que va del sexenio. Además, dijo, no hay empleos, no hay medicamentos en los hospitales.

Por ello, consideró que desde el gobierno de Morena “todo lo que hacen es destruir”, por lo que demandó “que hable la calle, que hablen los ciudadanos”, y que sepan que hay un partido, el PRI, que escucha.