Pide gobernador ayuda para sacar “a las ratas”

Ataviado con una chamarra color naranja y calzando tenis “fosfo fosfo”, el gobernador Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pidió ayuda a los habitantes del noreste de la ciudad, para que le ayuden a sacar “a las ratas del PRI y el PAN”, de las alcaldías y diputaciones locales en las elecciones del próximo 2 de junio.

Al encabezar un acto para presentar 85 nuevas unidades del transporte urbano y regalar tarjetas electrónicas con una recarga de 220 pesos para 15 viajes cada una, el mandatario estatal se comprometió a resolver tres problemas que, de acuerdo con encuestas, afectan a la población de la zona de San Bernabé, al noroeste de la ciudad (que ha sido tradicional bastión electoral del PRI), afirmó.

Se trata de la inseguridad, desabasto de agua y mal servicio de transporte público, señaló García Sepúlveda. “Hoy [este domingo] queremos darle buenas noticias al norte de Monterrey, estamos en un programa muy ambicioso, queremos que un millón y medio de nuevoleoneses migren del pago en moneda al pago electrónico”, al usar el transporte público.

Y para incentivar el uso de tarjetas electrónicas se regalaron plásticos con 15 viajes gratis cada uno. Mencionó que junto con 85 camiones —que este domingo entraron en operación en dicho sector de la ciudad—, más otros dos mil 100 que se habían estado incorporando en lo que va de su gobierno en distintas rutas, “el nuevo Nuevo León les cumple” a los usuarios para mejorar el servicio.

Recalcó: “(…) cuatro meses les quedan y vámonos. Nuevo León no tiene por qué andar aguantando ahí zopilotes… puro ‘fosfo fosfo’, les pido su ayuda, quedan cuatro meses, yo estoy convencido y le apuesto al PRIAN lo que quiera, que los vamos a sacar ya de todo el gobierno para tener gobiernos eficientes, ciudadanos que piensen en la gente de Nuevo León y no en sus jefes, en sus cuotas, en notarías y en ver qué robo. Nuevo León está a la altura del mundo para salir adelante, no son bienvenidos ni caben en este proyecto esas ratas corruptas del PRI y del PAN”, concluyó.