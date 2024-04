Profesores cumplen dos semanas en paro

Con bloqueos carreteros, cientos de profesores, personal de apoyo y administrativos del sector educativo de Baja California Sur, cumplieron dos semanas en paros y protestas por la falta de pago de quinquenios y basificaciones.

Las protestas subieron de tono este viernes, cuando integrantes del gremio, molestos además con su representación local del SNTE, bloquearon la carretera federal transpeninsular en dos puntos, en la zona de Comondú y al norte de La Paz, en la salida al Aeropuerto Internacional de La Paz.

Los docentes demandan el pago completo y atrasado de quinquenios, una prestación dinámica que desde hace 20 años –sostienen- no se les ha cubierto y acusan que líderes del SNTE en la entidad no han gestionado eficientemente con el Gobierno del estado que ofreció apenas un 25 por ciento del pago. Una comitiva de decenas de profesores de Los Cabos se trasladó a La Paz, donde se sumaron con profesores que siguieron en plantón en la explanada del Palacio de Gobierno, donde mantienen carpas y la exigencia de una reunión con el gobernador, Víctor Castro Cosío, quien no ha querido reunirse con ellos, sino con representantes del SNTE.

Profesores realizan bloqueo

En Comondú, desde muy temprano, docentes se plantaron en el puente federal Los Cajones, en el kilómetro 205, tramo Ciudad Constitución - La Paz, y en un operativo similar obstaculizaron la circulación, en la única vía carretera que conecta con la zona norte. Autoridades de seguridad acudieron a advertirles de que podrían ser sancionados por la toma de una vía carretera federal. Los docentes hicieron bloqueos de una hora y liberaban la carretera por espacio de otra hora. Esta tarde informaron que comenzaron a retirarse.

“Buscan cansarnos”, comentaron profesores

Docentes también declararon que existe inconformidad con autoridades debido a que buscan “cansar al movimiento”, incluso aseguraron recibir actos y mensajes intimidatorios, como la inspección en los planteles para ubicar a los profesores y personal en paro. El personal educativo se ha manifestado en diversas plazas, centros educativos, y ha “clausurado” incluso las oficinas de Finanzas estatales.

También advierten que la molestia se ha agudizado porque el gobernador, Víctor Castro Cosío, acusó que el conflicto, en temporada electoral tendría “tintes políticos”, y señaló que hay profesores del “PRIAN” que estarían liderando la protesta.