Proponen redirigir recursos de organismos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su iniciativa para eliminar organismos autónomos es porque su gobierno necesita recursos para compensar a los trabajadores “damnificados por el saqueo” neoliberal.

“Necesitamos esos recursos para compensar a los trabajadores que fueron dañados por la reforma neoliberal de Zedillo, que trabajan 30 años y cuando se jubilan reciben la mitad de su sueldo, como ayudamos a todos los damnificados del saqueo neoliberal”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera del viernes en Palacio Nacional.

El presidente dijo que su administración hará una revisión de qué organismos o instituciones funcionan o no, aunque no les guste a los que las crearon para su protección.

Además aseguró que en su iniciativa no se despedirá a ningún trabajador.

El mandatario federal señaló que esta reforma que presentará el 5 de febrero en Palacio Nacional, no afectará a los trabajadores de base.

CNDH no está contemplada en iniciativa

Así también aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está contemplada en su iniciativa para eliminar organismos autónomos, sino 10 instituciones que se crearon para legalizar la corrupción entre ellas el IFT e INAI.

Detalló que las funciones que realiza el INAI las puede hacer la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía General de la República (FGR).

Indicó en conferencia de prensa matutina que en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las funciones las asumirá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT).

Caso Ayotzinapa

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la sentencia de liberación de 80 personas, que confesaron haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tuvo que ser aprobada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque no fue asunto de un juez o un magistrado.

“Cuando sale esta resolución la celebran los defensores de derechos humanos, dejaron en libertad a responsables, lo puedo probar, esos que liberaron luego son testigos protegidos y confiesan que sí habían participado.

“Eso no lo sabían los padres, y esto es lo que quieren que no lo diga, pero ya parece que me voy a callar, quiero saber de parte de quien se recibió la orden de elaborar esa sentencia, porque para aventarse una sentencia así, no es un asunto de un juez o un magistrado, esto lo tuvieron que haber aprobado arriba, en la Corte, ¿quién dio la instrucción y por qué?”, comentó.Revela detención de líderEl presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue detenido el presunto líder de la banda que hace un par de semanas secuestró a 32 migrantes en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas.

“¿Se acuerdan de que secuestraron a unos extranjeros en Reynosa? Que los encontramos a todos, porque se llevó a cabo una acción, porque así estamos. ¿Sí se acuerdan de eso hace relativamente poco? Hoy en la mañana se detuvo al presunto responsable de la banda que actuaba ahí, o sea, no hay impunidad”, informó el mandatario sin dar más detalles.

En Palacio Nacional, el mandatario federal también informó que diversas instancias federales y estatales lograron la recuperación de las nueve personas que habían sido secuestradas el domingo pasado por un grupo armado en Buenavista de Cuéllar, Guerrero.

A pregunta expresa sobre el reciente reporte de desaparición en Guanajuato de la buscadora Lorenza Cano Flores, por parte de grupos armados que asesinaron a su esposa e hijo, el presidente López Obrador comentó:

“Sí, sí actuamos. No tengo el informe, pero todos los días estamos protegiendo al pueblo y no hay impunidad para nadie”.