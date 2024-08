Rubén Rocha pide investigación a la Fiscalía

Rocha Moya pidió al presidente que la FGR abra una investigación. Cortesía

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó estar ligado con Ismael “El Mayo” Zambada y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación.

Asimismo, aseguró que el día 25 de julio no estaba en el estado, día de la supuesta reunión con el líder del Cártel de Sinaloa, que llegó al estado un día después.

“Ese día no estaba en Sinaloa, no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema, no hay porqué. Los problemas del gobierno los resolvemos en las instituciones, no tenemos complicidad con el crimen. No hay absolutamente ¡nada! que me pueda ligar con ese asunto, me quieren hacer narco a fuerza”, dijo Rubén Rocha.

El mandatario sinaloense aseguró que si le dijeron a “El Mayo” que iba a estar en una reunión con miembros del crimen organizado, “le mintieron”.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, Rocha señaló:

“No quise dejar pasar en el evento frente a mi presidente y mi presidenta , no hay nada, que le busquen, nosotros no tenemos complicidades con el crimen, nosotros no”.

El gobernador pidió a López Obrador que solicite a la FGR que atraiga la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén, quien supuestamente habría estado en dicha reunión según “El Mayo”.

Acusó que sus adversarios pensaron que podrían hacerle daño porque es de Badiraguato y el estigma y los medios “lo quieren hacer narco a fuerzas”.

Esto, ante las acusaciones del fundador del Cártel de Sinaloa sobre que se reuniría con el gobernador Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén, el día en el que presuntamente fue secuestrado.