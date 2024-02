Xóchitl inaugura este lunes sus conferencias diarias

La aspirante presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, inaugura este lunes, 29 de enero, sus conferencias mañaneras que serán conocidas como la “Conferencia de la Verdad”.

Para esta primera rueda de prensa se convocó a los medios de comunicación a las 11:45 horas en la calle de Shakespeare, en la colonia Anzures de la Ciudad de México.

Por otra parte, abrió las puertas de la coalición Fuerza y Corazón por México al senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien este domingo anunció su renuncia a Morena.

En entrevista, la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD reconoció que en el Senado de la República, Rojas Díaz Durán se opuso a reformas injustas que impulsaron Morena y el Ejecutivo.

“Curiosamente Alejandro y yo éramos vecinos de curul; ahí en el Senado de la República nos apoyó en muchísimas votaciones, porque él no coincidía, por ejemplo, con la militarización, no coincidía con poner fin a las instituciones democráticas”.

Alista gira de seis días en Estados Unidos

Por otra parte, anunció que realizará una gira por Estados Unidos del 1 al 6 de febrero, que la llevará a las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey y Washington D.C., a fin de reunirse con diversos sectores de la sociedad y el gobierno en ese país y abordar entre otros temas la necesidad de que observadores internacionales den seguimiento al proceso electoral mexicano.

Viajará el próximo miércoles 31 de enero a Nueva York, a donde aterrizará al filo de la media noche en el Aeropuerto John F. Kennedy, para iniciar sus actividades al día siguiente.

De acuerdo con la agenda preliminar, en la ciudad de los rascacielos, donde estará el 1 y 2 de febrero, se reunirá con el Consejo de las Américas, con estudiantes mexicanos y con diversos medios de comunicación como The Wall Street Journal, The New York Times, Univision y Telemundo, entre otros encuentros que encabezará.

A su vez, Xóchitl Gálvez estará el 3 y 4 de febrero en Nueva Jersey para llevar a cabo diversas actividades que aún no se han detallado, y luego viajará a Washington, donde desarrollará una intensa agenda de trabajo los días 5 y 6 de febrero.