10 millones han sido víctimas de ciberacoso

México.- El avance tecnológico brinda a las mujeres nuevas herramientas para aprender, trabajar, interactuar, comunicarse y protestar, pero a la vez replica y extiende la violencia machista, sexista y misógina del país.
El Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 10.6 millones de mexicanas mayores de 12 años han sido víctimas de acoso en línea. Ante esta cifra, resulta indispensable disponer de herramientas que permitan prevenir la violencia digital, guiar la actuación frente a ella y ofrecer soporte a quienes la sufren.