﻿﻿
SÍGUENOS

10 millones han sido víctimas de ciberacoso

Marzo 11 del 2026
Datos del Mociba 2024, revelan que en México 18.9 millones de personas usuarias de internet, mayores de 12 años, fueron víctimas de ciberacoso. Cortesía
Datos del Mociba 2024, revelan que en México 18.9 millones de personas usuarias de internet, mayores de 12 años, fueron víctimas de ciberacoso. Cortesía

México.-  El avance tecnológico brinda a las mujeres nuevas herramientas para aprender, trabajar, interactuar, comunicarse y protestar, pero a la vez replica y extiende la violencia machista, sexista y misógina del país.

El Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 10.6 millones de mexicanas mayores de 12 años han sido víctimas de acoso en línea. Ante esta cifra, resulta indispensable disponer de herramientas que permitan prevenir la violencia digital, guiar la actuación frente a ella y ofrecer soporte a quienes la sufren.

﻿