Sheinbaum sostuvo que el agua debe dejar de verse como una mercancía. Habló, en su tradicional conferencia mañanera, sobre los dichos de Trump y del embajador
Edgar Amador Zamora llamó a los diputados a aprobar reforma a la ley aduanera; al secretario le señalaron que Hacienda guardó silencio
De la Fuente, dijo que la diplomacia y el multilateralismo deben también defender los derechos de las personas en situación de movilidad
Fernando Farías es buscado en casi 200 países por la Interpol, quien es acusado de tramar una red de tráfico en las aduanas
Javier May respondió a las denuncias que realizó Moreno Cárdenas en Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado
Tienen la intención, informó el secretario de la comisión nacional, de evitar un mercado negro del vital líquido; van por propuesta de reforma a la Ley
Dijo habrá investigación en torno a este crimen. Retomó también el caso del gusano barrenador y que México es visto en el mundo como ejemplo de transformación
Cuestionó dirigente morenista los intentos del priista, a quien llamó "desesperado y consumido por su ambición"
La intención es evitar actos de corrupción en funcionarios de gobierno, además de que se paguen impuestos las empresas
Hugo Aguilar informó que se dará a partir del 1 de octubre, esto para consolidar a la Corte como un referente de objetividad y eficacia en todos los ámbitos
La presidenta informó que ya se iniciaron los foros para realizar propuestas. Además ve ruptura entre el PAN y el PRI y regreso de MC a la alianza
Pablo Gómez dijo, en la conferencia mañanera, que en el pasado estos asuntos solo eran tratados por políticos y gobernantes
María Elena Pérez Jaén busca que el senador sea investigado por el caso La Barredora cuando fungió como gobernador de Tabasco
Ambos desaparecieron el pasado 16 de septiembre. Junto a los cadáveres estaba un mensaje firmado por la Familia Michoacana
Sheinbaum califica como indispensable esta ley para el ciudadano, aunque el problema, dice, es el abuso de esta figura
En la CDMX participaron 1.8 millones de personas. Recordaron a las víctimas de 1985 y a las del Colegio Rébsamen, de 2017
Al líder de La Barredora se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión
No quiere decir que sigan estando ahí, estas son las que se han entrevistado a lo largo de estas últimas semanas: canciller
Expuso consejera jurídica que ve a la figura de amparo como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia
Departamento de Tesoro de EE. UU. acusó a Hilda Brown de presuntos vínculos con La Mayiza, aunque Luisa Alcalde salió en su defensa
El sindicato patronal realizará una misión empresarial con autoridades y empresarios de Estados Unidos, a fin de impulsar una agenda productiva
Adán Augusto López argumentó que la Jucopo decidirá en cada hecho específico por la importancia que tengan para el Senado la salida fuera del país
La jefa del Ejecutivo federal reiteró que Adán Augusto López está dispuesto a declarar cuando sea requerido por las autoridades
En el caso del diagnóstico, detalla que lo que se busca es ponerle un rostro a quienes han sufrido violencias o problemáticas en materia de búsqueda