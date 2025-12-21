﻿﻿
Acusan a Morena de minimizar riesgos en salud

Diciembre 21 del 2025
Al gobierno de Morena, señala Añorve Baños, le falta visión de Estado. Cortesía
México.-  El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó al gobierno de Morena de actuar con irresponsabilidad, indiferencia y una preocupante falta de visión de Estado frente a los principales problemas del país, al minimizar riesgos en materia de salud pública y normalizar la violencia.

"El gobierno de Morena tiene una peligrosa costumbre: todo lo minimiza, todo lo toma a la ligera y nunca asume su responsabilidad. Así ocurre con la seguridad y así sucede con el tema de la salud", afirmó.

