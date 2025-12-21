Tren Suburbano listo en primer trimestre de 2026

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en el primer trimestre de 2026 estará listo el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esto luego de realizar el primer recorrido por este nuevo sistema ferroviario.

"Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse. Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la zona metropolitana del Valle de México", explicó.