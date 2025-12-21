﻿﻿
Tren Suburbano listo en primer trimestre de 2026

Diciembre 21 del 2025
Para primer trimestre de 2026, anuncia Sheinbaum, en funcionamiento el tren que conectará con el AIFA. El Universal
México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en el primer trimestre de 2026 estará listo el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esto luego de realizar el primer recorrido por este nuevo sistema ferroviario.

"Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse. Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la zona metropolitana del Valle de México", explicó.

