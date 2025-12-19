Experiencia Nescafé: del cafetal a la taza, un viaje al corazón del café mexicano

A inicios de diciembre, un grupo de consumidores mexicanos vivió una experiencia poco común: conocer de primera mano el origen del café que consumen todos los días en casa. Como parte de la dinámica Experiencias Nescafé, ganadores provenientes de Sonora, Baja California y el Estado de México viajaron a Tapachula, Chiapas, una de las regiones cafetaleras más importantes del país, para adentrarse en el proceso completo de producción del café.

La visita comenzó en un cafetal de la región, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en la tradicional pisca del café, actividad clave en la cosecha del grano. Guiados por productores locales, los visitantes conocieron cómo se identifica el punto óptimo de maduración de la cereza de café y la importancia del corte manual para asegurar la calidad del producto final. Para muchos, fue el primer contacto directo con el trabajo que realizan miles de familias cafetaleras en México.

Durante el recorrido, colaboradores de Nescafé compartieron información detallada sobre el Plan Nescafé, una iniciativa de largo plazo que la marca impulsa en el país con el objetivo de fortalecer el sector cafetalero mexicano de manera sostenible. Este plan se enfoca en apoyar a los productores mediante capacitación técnica, acceso a mejores prácticas agrícolas y el impulso de una producción responsable que permita enfrentar los retos económicos, sociales y ambientales del campo.

Entre los ejes centrales del Plan Nescafé se encuentran la renovación de cafetales con plantas más productivas y resistentes al cambio climático, la transferencia de conocimiento para mejorar rendimientos y calidad del grano, así como la promoción de prácticas de agricultura sustentable que cuidan el suelo, el agua y la biodiversidad. Asimismo, el programa busca contribuir al bienestar de las comunidades cafetaleras, fortaleciendo la trazabilidad del café y fomentando relaciones de largo plazo con los productores.

Los participantes también recibieron una explicación completa de la cadena del sector cafetalero, entendiendo cómo el café pasa de ser una semilla sembrada en la tierra a convertirse en el café soluble que llega a millones de hogares. El recorrido incluyó información sobre las etapas de vivero, siembra, crecimiento de la planta, cosecha, secado y selección del grano, hasta los procesos industriales necesarios para su transformación final.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los visitantes fue conocer todos los puestos de trabajo que intervienen en la producción del café, así como el papel que juega México como país productor. Chiapas, en particular, destaca por la calidad de su café y por ser un estado clave dentro de los esfuerzos del Plan Nescafé.

La dinámica Experiencias Nescafé no solo permitió a los consumidores conocer el origen de su café, sino también generar un vínculo más cercano con quienes lo producen. Para muchos asistentes, el viaje representó una oportunidad para valorar el trabajo del campo, comprender el gran desafío del cambio climático que impacta directamente al sector cafetalero y reconocer la importancia de iniciativas que buscan fortalecerlo de manera integral.

Con este tipo de dinámicas, Nescafé refuerza su compromiso de transparencia y cercanía con los consumidores, al tiempo que visibiliza el impacto del Plan Nescafé en las comunidades productoras. Un recorrido que va más allá del turismo y que conecta directamente la taza de café diaria con la tierra, el esfuerzo y la historia que hay detrás de cada grano.







