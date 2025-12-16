﻿﻿
Reconocen talento local con Premio Municipal

Diciembre 16 del 2025
Autoridades municipales encabezaron la entrega del Premio Municipal del Deporte 2025 en Tuxtla Gutiérrez. Cortesía
Autoridades municipales encabezaron la entrega del Premio Municipal del Deporte 2025 en Tuxtla Gutiérrez. Cortesía

El deporte tuxtleco vivió una de sus jornadas más representativas con la entrega del Premio Municipal del Deporte 2025, ceremonia que reunió a atletas, entrenadoras, entrenadores y promotores deportivos que han destacado por su constancia, sus resultados y su compromiso dentro y fuera de las competencias. El acto se llevó a cabo en el patio del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, consolidándose como un espacio de reconocimiento al esfuerzo deportivo local.




