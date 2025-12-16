Reconocen talento local con Premio Municipal

El deporte tuxtleco vivió una de sus jornadas más representativas con la entrega del Premio Municipal del Deporte 2025, ceremonia que reunió a atletas, entrenadoras, entrenadores y promotores deportivos que han destacado por su constancia, sus resultados y su compromiso dentro y fuera de las competencias. El acto se llevó a cabo en el patio del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, consolidándose como un espacio de reconocimiento al esfuerzo deportivo local.











