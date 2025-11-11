﻿﻿
12 penales concentran denuncias por extorsión

Noviembre 11 del 2025
De 12 centros penitenciarios del país las denuncias, según datos de García Harfuch. El Universal
México.-  Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se han detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran 56 % de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión en el número 0-8-9.

En el Informe del Gabinete de Seguridad, detalló que para inhibir este delito y proteger a la población se han bloqueado las señalas las antenas de comunicación en torno a los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas; así como el bloqueo total de los servicios 3G y 4G en los alrededores del penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México (CDMX).

