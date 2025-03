"Ha habido una relación de respeto, de diálogo, y nosotros queremos que siga así, y vamos a poner todo de nuestra parte para que siga así, por el interés de México", destacó este viernes Claudia Sheinbaum. Cortesía

México.- Luego que el jueves Ronald Johnson, candidato del presidente Donald Trump para embajador de Estados Unidos en México, no descartó acciones unilaterales contra los cárteles en México si los ciudadanos estadounidenses estuvieran en peligro, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó estas declaraciones y afirmó que "no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no".