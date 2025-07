Abogado de Ovidio afirma que México no participó en acuerdo con EE.UU.

Jeffrey Lichtman criticó los comentarios de Claudia Sheinbaum y calificó como "absurda" la idea de incluir al gobierno mexicano en la negociación

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, declaró que el gobierno de México no estuvo involucrado en la negociación de culpabilidad entre su cliente y el gobierno de Estados Unidos. En conferencia de prensa, el defensor respondió a comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que sus declaraciones reflejan descontento por no haber sido incluidos en el proceso legal, pero aseguró que esa participación no era necesaria ni lógica.

Lichtman recordó el caso del general Salvador Cienfuegos para ejemplificar tensiones previas entre ambos gobiernos, y calificó como "absurdo" que la DEA supuestamente fabricara pruebas, como se acusó en México. Afirmó que su función es defender a su cliente y que, aunque no representa al gobierno estadounidense, es irreal pensar que estos procesos deban negociarse con México.