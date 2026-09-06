Abren investigación en hospital por salmonela

México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud (SSa), desde el pasado 3 de septiembre inició una investigación con la finalidad de determinar una posible responsabilidad administrativa en contra de funcionarios adscritos al Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", por la presunta contingencia sanitaria reportada en el comedor destinado para los médicos residentes del instituto.
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