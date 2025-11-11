﻿﻿
Actualmente 70 servidores solicitaron escoltas: Sedena

Noviembre 11 del 2025
Quien solicite protección, dijo general de la Sedena, la atenderán. El Universal

México.-  El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), informó que en lo que va la presente administración, 70 funcionarios públicos han solicitado el apoyo de escoltas de seguridad, y son cerca de 450 elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes realizan esta tarea.

Destacó que en los últimos días, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, no se han recibido solicitudes de apoyo de escoltas, pero indicó que en la institución están pendientes de cualquier solicitud que se haga.

