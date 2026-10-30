﻿﻿
SÍGUENOS

Acusa contralor del INE corrupción heredada

Octubre 30 del 2026
Carvente Contreras aseguró que en 18 meses "hemos hecho más recomendaciones que en seis años en la anterior gestión". Cortesía
Carvente Contreras aseguró que en 18 meses "hemos hecho más recomendaciones que en seis años en la anterior gestión". Cortesía

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, culpó a otras administraciones de la corrupción interna al interior del máximo órgano electoral del país.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, el funcionario aseguró que la entrega de contratos a modo a empresas ligadas a Alfredo Hernández Casillas en el INE, inició desde el año 2014, y detalló que derivado de las investigaciones actuales existen 18 expedientes, de los cuales 13 están en proceso de investigación y 5 en procedimiento de responsabilidades, pero aclaró que aún no hay resultados definitivos.


﻿