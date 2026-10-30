Acusa contralor del INE corrupción heredada

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, culpó a otras administraciones de la corrupción interna al interior del máximo órgano electoral del país.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, el funcionario aseguró que la entrega de contratos a modo a empresas ligadas a Alfredo Hernández Casillas en el INE, inició desde el año 2014, y detalló que derivado de las investigaciones actuales existen 18 expedientes, de los cuales 13 están en proceso de investigación y 5 en procedimiento de responsabilidades, pero aclaró que aún no hay resultados definitivos.



