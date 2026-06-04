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Acusa Sheinbaum provocaciones en protestas de la CNTE

Junio 04 del 2026
La titular del Ejecutivo federal descarta cualquier acto de represión. Cortesía
La titular del Ejecutivo federal descarta cualquier acto de represión. Cortesía

México.- A una semana de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los actos de violencia y destrozos registrados durante las recientes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) forman parte de una estrategia de provocación y un discurso de la ultraderecha para forzar una respuesta represiva de su gobierno, la cual descartó categóricamente.


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