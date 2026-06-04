Acusa Sheinbaum provocaciones en protestas de la CNTE

México.- A una semana de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los actos de violencia y destrozos registrados durante las recientes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) forman parte de una estrategia de provocación y un discurso de la ultraderecha para forzar una respuesta represiva de su gobierno, la cual descartó categóricamente.



