Acusan de negligente a médico de OPD IMSS Bienestar

Personas de escasos recursos entre estos muchos niños se quedan sin atención médica a pesar de la gravedad de sus padecimientos tanto de Tapachula como de otros municipios de la región por la negligencia de funcionarios que pretenden imponer el cumplimiento de normas y procedimientos aun cuando no existe la infraestructura en un sistema OPD IMSS Bienestar que aún se está consolidando para la cobertura a personas sin seguridad social.

Las quejas de la desatención medica son muchas por parte de personas afectadas que en algunos casos urgentes no son atendidos, refieren que luego de que como pacientes acuden a un centro de salud IMSS-BIENESTAR en la zona rural y urbana son evaluados y por la situación que de gravedad son referidos a un segundo nivel es decir a un hospital en este caso en regional de Tapachula y en caso necesario referido a un tercer nivel con especialistas para dar seguimiento al caso y esto sería a de Ciudad Salud, sin embargo este procedimiento no se puede realizar por falta de infraestructura y no hay atención por la cerrazón de un funcionario.