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Acusan impunidad en incendio de estación migratoria

Marzo 27 del 2026
Ningún involucrado de la negligencia ha sido sentenciado. Cortesía
Ningún involucrado de la negligencia ha sido sentenciado. Cortesía

México.-  Organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), exigieron verdad completa, justicia pronta e imparcial, reparación integral y el reconocimiento de todas las personas afectadas, al cumplirse tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración (INM), donde fallecieron 40 personas y sobrevivieron 42, sin que al momento haya sentencias firmes ni garantías de no repetición.

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