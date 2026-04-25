Acusan rezagos en la comunidad afromexicana

México.-

En México, a pesar de las reformas y acciones afirmativas, persisten rezagos y discriminación contra la población afromexicana o afrodescendiente, por lo que se requiere continuar con reformas y acciones afirmativas que permitan igualdad de oportunidades sociales, económicas, educativas y laborales para más de 3.1 millones de mexicanos.

Lo anterior lo aseveró la senadora Beatriz Mojica Morga, quien expuso que Guerrero es la entidad con mayor población afrodescendiente donde más del 10 %, es decir, poco más de un millón son afrodescendientes, los cuales aún enfrentan graves rezagos en zonas como La Costa Chica.