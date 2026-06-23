Afirma CSP que se reparan daños del neoliberalismo

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los gobiernos de la Transformación fortalecen el sistema de salud a través de la actualización, la modernización y la adquisición de equipos, por ello, se instalaron 42 tomógrafos de última generación en el IMSS; se implementa la Telemedicina en 859 unidades de salud del Issste; y con La Clínica es Nuestra en el IMSS Bienestar se realizaron 42 mil acciones de mejora en 8 mil 483 unidades médicas, con el objetivo de resarcir los daños que causaron 36 años de neoliberalismo.



