Agricultura reafirma defensa del maíz blanco

El maíz blanco, no transgénico, es la base de la alimentación del mexicano. Cortesía

México.- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, aseguró que México no requiere maíz transgénico porque somos autosuficientes en maíz blanco.

"En México somos y seguiremos siendo autosuficientes en el maíz blanco, no transgénico, que es la base no solo de nuestra alimentación, sino está en el origen de nuestra cultura, forma parte de nuestra identidad nacional; no solo es un producto, es parte del alma mexicana", comentó durante el evento de Programas Sociales en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum.