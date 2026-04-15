Agricultura se reúne con sector de masa y tortilla

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, informó que el miércoles se reunieron integrantes de la secretaría con representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Economía (SE) y casi la totalidad de la industria de la masa y la tortilla, esto, en miras de fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla en el país.