Alertan por posible aumento de cartera vencida en Pemex

México.- La agencia Fitch dijo que la exposición de la banca comercial a Pemex es baja, pues mantienen una política prudencial con respecto a la empresa a pesar de la regulación local que les permite prestar a la petrolera; sin embargo, puede presentarse un aumento en la morosidad de préstamos bancarios a sus proveedores.

"La exposición directa de Pemex a los activos ha registrado una morosidad o pérdidas insignificantes. Sin embargo, los préstamos bancarios a los proveedores de Pemex podrían experimentar un aumento adicional en la cartera vencida si la empresa continúa retrasando los pagos.