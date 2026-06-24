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Alianza advierte rezagos educativos

Junio 24 del 2026
La agrupación respaldó la importancia de combatir la exclusión escolar. Cortesía
La agrupación respaldó la importancia de combatir la exclusión escolar. Cortesía

México.- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó hace unos meses el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para eliminar el requisito mínimo de asistencia, permitir la promoción automática en algunos grados y flexibilizar los criterios de acreditación en Educación Básica obligará a fortalecer los mecanismos de regularización académica y de apoyo a docentes y estudiantes, afirmó la organización Alianza de Maestros.


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