Alista CNTE paro nacional y movilizaciones

México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que se irá a paro nacional y alista una jornada de movilizaciones en diferentes entidades de México, que podría incluir plantones, concentraciones masivas y bloqueos como parte de su ruta de protesta rumbo a una eventual huelga nacional.

Durante una conferencia de prensa con secretarios generales de distintas secciones del país, la dirigencia magisterial advirtió que el alcance, la fecha y la modalidad de las acciones serán definidos en la Asamblea Nacional Representativa del próximo 16 de mayo, donde también se determinará la posible declaratoria de huelga nacional.