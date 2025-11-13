Alistan cambios a Ley de Extorsión

México.- El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseveró que entre los cambios de fondo que se realizarán a la minuta de reforma a la Ley de Extorsión devuelta por la Cámara de Diputados, será elevar la penalidad a 15 años de prisión a quienes incurran en este delito.

"La propuesta vendrá en el sentido de elevar la media de la penalidad en el caso de los extorsionadores. Creo que la minuta habla de 5 a 10 años o de 5 a 15 años, es probable que nos vayamos a una media 10 o 15, mayor", adelantó.