﻿﻿
SÍGUENOS

Alistan Morena, PT y PVEM Plan Político rumbo a 2027

Junio 16 del 2026
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en conferencia de prensa. Cortesía
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en conferencia de prensa. Cortesía

México.- Las dirigencias nacionales de Morena, PT y el Partido Verde anunciarán la mañana de este miércoles su Plan Político Integral hacia 2027. La presidenta nacional del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, adelantó que hasta entonces darán a conocer los detalles formales de su alianza en los estados.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes evitó responder si hay o no alianza en las 17 entidades del país que renovarán gobierno estatal; luego de que la senadora Jasmine Bugarín, del PVEM, aseguró que no hay alianza en San Luis Potosí.


﻿