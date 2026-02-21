Alistan reformas para fortalecer la inversión

México debe estar preparado internamente para enfrentar los vaivenes arancelarios impuestos por Estados Unidos y en Morena estamos listos para construir las reformas necesarias para fortalecer el crecimiento y desarrollo nacional, manifestó la senadora Guadalupe Chavira, quien anunció la realización del Foro "Infraestructura para el Bienestar", donde se analizarán cambios necesarios a la participación de la inversión privada, incluidas áreas estratégicas.