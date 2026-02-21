﻿﻿
SÍGUENOS

Alistan reformas para fortalecer la inversión

Febrero 21 del 2026
Alistan reformas para fortalecer la inversión

México debe estar preparado internamente para enfrentar los vaivenes arancelarios impuestos por Estados Unidos y en Morena estamos listos para construir las reformas necesarias para fortalecer el crecimiento y desarrollo nacional, manifestó la senadora Guadalupe Chavira, quien anunció la realización del Foro "Infraestructura para el Bienestar", donde se analizarán cambios necesarios a la participación de la inversión privada, incluidas áreas estratégicas.

﻿