Alito denuncia a Nicolás Maduro ante la FGR por delincuencia organizada

El líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Según Moreno, el mandatario venezolano mantiene vínculos con grupos criminales, cárteles mexicanos y políticos del partido Morena, lo que consideró un riesgo para la seguridad y la democracia en la región.





A través de sus redes sociales, el dirigente priista sostuvo que "los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero" y pidió a las autoridades actuar con firmeza. La acusación forma parte de una estrategia política más amplia del PRI para posicionarse contra gobiernos y líderes señalados por corrupción o presuntos vínculos con el crimen organizado.