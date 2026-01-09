Amenazas de Trump, parte de su forma de comunicar: CSP

México.- Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump declaró que "vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "es parte de su manera de comunicar".

En su conferencia mañanera de ayer viernes 9 de enero en Acapulco, Sheinbaum Pardo indicó que se estrechará la comunicación con Estados Unidos y que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente contactarse con el secretario de Estado, Marco Rubio.