Nuestros adversarios se enojan calumnian me insultan, pero no pasan de ahí: AMLO. Cortesía

México.- El exmandatario describió la reforma como una atrocidad que "enterrará la democracia mexicana" y lo que quede de su "frágil estado de derecho", "la transformarán en una tiranía".

"Nuestros adversarios se enojan calumnian me insultan, pero no pasan de ahí. Vienen traen a Zedillo a decir que es una dictadura México, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasan de ahí", dijo el presidente López Obrador.