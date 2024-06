El titular de Ejecutivo dijo que el día de la elección, estuvo pendiente de la información sobre el resultado de los conteos rápidos. Cortesía

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien -consideró- ha hecho un buen trabajo y ha actuado bien al frente del organismo electoral.

"No quiero meterme a opinar sobre el INE, sólo decir que me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE, no sé si esté sometida a presiones o no, pero ha actuado bien".