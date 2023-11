AMLO acusó que "actúan de mala fe" aquellos que afirman que no ha entregado el bastón a Claudia Sheinbaum. Cortesía

Culiacán, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que "actúan de mala fe" aquellos que afirman que no ha entregado el bastón de mando del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum y aseguró que no tiene un doble discurso porque en toda su vida ha tratado de ser consecuente y "no soy hipócrita".

El jefe del Ejecutivo federal calificó a Claudia Sheinbaum como una "mujer excepcional" y con amplia preparación académica.