Angel Torres se registra para ser el candidato de Morena rumbo a las elecciones 2024

En pleno uso de su derecho político y ciudadano, así como en su deseo de seguir construyendo un mejor futuro para las familias de la capital chiapaneca, Angel Torres quedó legalmente registrado en Morena, como aspirante a la candidatura para presidente de Tuxtla Gutiérrez, en los primeros minutos de este lunes 4 de diciembre.

Angel Torres es un hombre convencido de consolidar la continuidad de la Cuarta Transformación de la mano con la Coordinadora Nacional Claudia Sheinbaum Pardo y en el Estado con Eduardo Ramírez Aguilar, pero sobre todo, en unidad con las y los tuxtlecos, militantes y simpatizantes del partido.

A través de esta importante participación, el también consejero político de Morena refrenda el compromiso de seguir trabajando con honestidad y responsabilidad, siendo su guía los principios elementales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.