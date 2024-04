Ante Eduardo Ramírez, Llaven Abarca pide a estructuras municipales y distritales trabajar con el pueblo

Ante el candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el comisionado nacional para el proceso electoral de 2024, Jorge Llaven Abarca, pidió a las estructuras municipales y distritales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fortalecer los trabajos para lograr el Plan C y afirmó que en la Cuarta Transformación se hace política con el pueblo y para el pueblo.

En su intervención, Llaven Abarca expresó que en la nueva era para nuestro estado, el único compromiso que se debe hacer es con el pueblo y sin simulaciones.

"Acompañado del candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, nos reunimos con la estructura electoral y política para fortalecer los trabajos a favor de la continuidad de la Cuarta Transformación y lograr el Plan C para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores", declaró.

Finalmente, el comisionado nacional para el proceso electoral de 2024, afirmó que en el proyecto transformador no hay cabida a la simulación y la corrupción: "De la mano de la candidata Claudia Sheinbaum en México y del candidato a la gubernatura Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas, defenderemos el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, de primero los pobres. La simulación en Chiapas no tiene cabida, la simulación es cosa del pasado y es sinónimo de traición; no podemos traicionar a la 4T que comenzó hace más de 30 años", puntualizó.