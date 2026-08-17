Anuncia CSP consulta sobre celulares en escuelas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se consultará, el 24 y 25 de agosto en la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), la opinión de más de un millón de maestras y maestros de educación básica sobre regular el uso de celulares en las escuelas, como parte de los foros regionales para crear una propuesta de regulación del uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes.



