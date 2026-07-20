Anuncia CSP regulación de plataformas digitales

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se realizarán foros regionales —que se llevarán a cabo el próximo 19 de agosto en el noreste (Nuevo León); el 3 de septiembre en el sur-sureste (Chiapas) y el 17 de septiembre en el centro-sur (Guerrero)— con el objetivo de conformar, mediante el debate nacional y el consenso, una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes para que sea entregada al Congreso de la Unión y así proteger a las infancias y juventudes.



